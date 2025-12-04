Farándula

Entrevista: Stephany Abasali llegó a Venezuela y nos contó detalles de su participación en el Miss Universo 2025

Por

Bárbara Chirino
Miércoles, 03 de diciembre de 2025 a las 08:02 pm

La Miss Venezuela 2024 y segunda finalista del certamen universal habló sobre su estadía en Tailandia y lo que viene para su carrera 

Luego de una increíble actuación en el Miss Universo 2025, la venezolana Stephany Abasali arribó el domingo 30 de noviembre a su país, dispuesta no solo a entregar su corona el próximo 4 de diciembre, sino también con ganas de compartir con su gente. 

En una rueda de prensa realizada la mañana del 3 de diciembre, la beldad criolla habló sobre su participación en el máximo certamen, sus próximos proyectos y lo que espera de su sucesora. 

¡Mira el video y descubre lo que nos dijo!

 

 

