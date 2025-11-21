Stephany Abasali gana el título de Reinas de las Américas en Miss Universo 2025

Suscríbete a nuestros canales

Stephany Abasali 2da finalista del Miss Universo 2025, acaba de ser anunciada como Reina de las América, en la fiesta de coronación celebrada en Bangkok, Tailandia, este viernes 21 de noviembre.

Triunfo para Venezuela

La belleza se ha mostrado muy emocionada en recibir el título, siendo anunciada por el director ejecutivo Mario Búcaro Flores, y recibir la banda oficial de manos del presidente del certamen, el empresario Raúl Rocha.

Con un ajustado vestido en color verde, recogido alto y maquillaje suave, hizo acto de presencia la joven de 25 años para recibir la distinción, que le dará la oportunidad de viajar y tener actividades con la nueva Miss Universo, Fátima Bosch de México.

Abasali le dio un enorme abrazo a Fátima por su victoria y juntas posaron para los medios de comunicación.

Otras bellezas que fueron anunciados como reinas continentales:

* Asia: China

* Europa y Oriente Medio: Malta

* África y Oceanía: Costa de Marfil

Más premios especiales

* Beyond the Crown 1: PARAGUAY, 2: NETHERLANDS y 3: PHILIPPINES

* People's Choice: PARAGUAY

* La piel más bonita: INDONESIA

* Miss Fotogénica: COSTA RICA

* Miss Amistad: TURKIYE