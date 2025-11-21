Farándula

Miss Universo 2025: Esta fue la respuesta de Stephany Abasali tras clasificar en el top 5

Por

Bárbara Chirino
Jueves, 20 de noviembre de 2025 a las 11:48 pm

A un paso del preciado trono del Miss Universo, la venezolana se enfrentó a la temida ronda de preguntas

La venezolana Stephany Abasali logró meterse en el preciado top 5, después de brillar en el escenario con un increíble diseño rojo y dorado con los dragones como protagonistas.

A un paso del preciado trono del Miss Universo, la venezolana se enfrentó a la temida ronda de preguntas.

Esta fue la primera respuesta de Stephany Abasali

La Miss Universo 2020, Andrea Meza, fue la encargada de realizarle la pregunta a la oriunda de Puerto Ordaz: "En un mundo con tantas diferencias culturales que pueden separar a la gente, ¿Cómo usarías esta plataforma par promover empatía y entendimiento entre las diferentes culturas?".

Su respuesta fue: "Muchísimas gracias por tu pregunta. Doy las gracias a Dios que me dio la oportunidad de vivir en varios continentes, tengo una visión amplia de todas las culturas y cómo comunicarme y tratar con diferentes personas y romper esas barreras. Creo que esta plataforma nos da acceso y nos enseña que nosotras como mujeres tenemos una voz y demuestre que las culturas están de la mano de los niños y también las mujeres, a través de ellos podemos hacer la diferencia".

Segunda respuesta

En otra ronda de preguntas, Abasali tuvo que enfrentarse al siguiente cuestionamiento: "Miss Venezuela... Si ganas el título de Miss Universo esta noche, ¿Cómo utilizarías esta plataforma para empoderar a las niñas?".

La respuesta contundente de la candidata fue: "Creo que la educación y la comunicación van de la mano para influir de manera positiva en las niñas, los jóvenes y todos los que siguen esta plataforma. Estoy parada aquí debido a las experiencias de mi vida pude convertirme en la persona que quería ser y esta es la representación de una mujer decidida con grandes convicciones que ha ayudado a través de la vida y eso es lo que quiero que las niñas busquen también". 

Jueves 20 de Noviembre de 2025
