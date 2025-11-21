Miss Universo 2025: Stephany Abasali se impone en el top 5 ¡Vamos Venezuela!

Suscríbete a nuestros canales

La belleza venezolana se impuso en el Miss Universo con la clasificación de la Miss Venezuela Stephany Abasali al avanzar al top 5, el tercer corte que se realiza en vivo.

La modelo venezolana ahora debe pasar por la temida pregunta que realiza el jurado para seguir avanzando en la competencia del certamen de belleza.

Stephany Abasali, gritó el nombre “Venezuela” en su presentación, en donde fue ovacionada por el público y una gran barra que tiene en Tailandia apoyando su participación.

Top 5 del Miss Universo