Farándula

Miss Universo 2025: Stephany Abasali se impone en el top 5 ¡Vamos Venezuela!

Por

Kleimar Reina
Jueves, 20 de noviembre de 2025 a las 11:11 pm

La Miss Venezuela conquistó con su belleza durante toda la competencia en vivo

Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

La belleza venezolana se impuso en el Miss Universo con la clasificación de la Miss Venezuela Stephany Abasali al avanzar al top 5, el tercer corte que se realiza en vivo.

La modelo venezolana ahora debe pasar por la temida pregunta que realiza el jurado para seguir avanzando en la competencia del certamen de belleza.

Stephany Abasali, gritó el nombre “Venezuela” en su presentación, en donde fue ovacionada por el público y una gran barra que tiene en Tailandia apoyando su participación.

Top 5 del Miss Universo 

  1. Venezuela
  2. Tailandia
  3. Costa de Marfil 
  4. México 
  5. Filipinas 

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada LVBP HINAVA retirados
Jueves 20 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula