Creador de contenido venezolano pide ayuda por situación de salud de su abuela

Jairito y Lina, son dos figuras muy populares en Venezuela que se ganaron el cariño por sus videos, demostrando la complicidad y conexión que tienen. Hoy la señora apodada como “La golda”, se encuentra atravesando un delicado momento de salud.

Delicado estado de salud

A través de Instagram su nieto Jairito mejor conocido como “Pan con huevo”, indicó que la señora recluida en Hospital Clínico Universitario, presenta un dolor abdominal y una perforación en el estómago, que la tiene en cama y con la atención de los especialistas.

“Pronto saldremos de esta mi viejita, Las personas que quieran ayudar a mi abuela lo pueden hacer por medio del pago móvil que te dejamos en pantalla gracias a todos por preocuparse por mi abuela y por siempre apoyarla en este proceso”, escribió el joven.

Pese a la delicada situación la señora se mostró muy activa en el clip, sonriendo con las locuras de su nieto, quien es su gran apoyo y ayuda.

Datos de la ayuda

El joven también comentó que Lina tiene el hígado graso y dejó colgado los datos para cualquier persona que desee poder ayudarla para recuperarse de la delicada situación que la tiene entubada.

“Los datos del pago son Banco de Venezuela 0102, cédula 21375358 y número 04211434858. Si en algún momento mi abuela los hizo reír, es momento de ayudarla”, dijo.

Jairito también comentó que la recaída en la salud de su abuela no tiene nada que ver con el alcohol y fumar, como habían estado corriendo comentarios en las plataformas 2.0.