La Divaza no pega una: Le rompieron el corazón al influencer venezolano

Suscríbete a nuestros canales

El influencer venezolano Pedro Luís João Figueira Álvarez, mejor conocido como La Divaza, tiene el corazón roto por la ruptura con su pareja. A través de un video, el joven contó con dolor los muchos momentos difíciles que atravesó en la relación.

Dolorosa ruptura de La Divaza

Con lágrimas en los ojos el oriundo del estado Aragua, comentó que el hombre le expresó que lo mejor para ambos era darse un tiempo, situación de mucho dolor para Pedro, por el amor, cariño y respeto que le daba a la relación.

Lo más impactante llegó luego, cuando La Divaza señaló aspectos de rechazo que vivió de su pareja, de quien no reveló detalles. Aseveró que al hombre le molestaba que sea un creador de contenido tan popular.

En este sentido, informó que la relación tenía ya un año de amor, cercanía y mucho cariño, un dolor que lo deja destrozado, en especial ahora que llegan las fiestas decembrinas y no estará con su madre, que falleció hace meses a causa de cáncer.

“Me dijo que no veía futuro en la relación, que no le gusta que yo sea La Divaza, que es un personaje que no lo representa. Que él busca una persona seria y estructurada. Le daba pena estar conmigo. Por eso he estado tan perdido en las redes sociales”, comentó muy triste.

Apoyo de sus fans

Los seguidores de Pedro no dudaron en reaccionar a sus palabras, asegurando que su pareja no merecía el amor que él le ofrecía, y que debía aceptar que se fue para siempre.

Para el criollo la ruptura llega como un proceso de sanación y validación de su vida sentimental, ya que no es la primera ocasión que atraviesa por la delicada situación.