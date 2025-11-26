Estrella de ‘Terminator’ celebra sus 20 años sin mantener relaciones sexuales

Suscríbete a nuestros canales

Una de las figuras icónicas de ‘Terminator’, Linda Hamilton habló abiertamente del celibato que ha mantenido por dos décadas y de cómo vive su vida tras tomar esta importante decisión.

La intérprete de Sarah Connor en la exitosa franquicia abordó su estilo de vida en una entrevista para el medio británico The Telegraph, un espacio que usó para explicar su decisión de vivir sin parejas.

Aunque estar en una relación es algo tan común en la sociedad, Linda no busca imponer su pensamiento por encima de otros, sino que es una elección personal. “Creo que las opiniones de la gente están arruinando el mundo”, declaró.

Además, la estrella de ‘Terminator’ celebró sus 20 años sin mantener relaciones sexuales, confesando estar plena y satisfecha. “Estoy en mi mejor momento y en mi momento más feliz”, explicó.

Linda Hamilton se une a ‘Stranger Things’

En los 90, Linda Hamilton saltó al estrellado mundial gracias a ser parte del elenco de ‘Terminator’ con su personaje de Sarah Connor. Tras sus años dorados, protagonizó ‘Resident Alien’ en USA Network y SYFY.

Ahora, en una nueva etapa de su carrera se incorporó al fenómeno de Netflix ‘Stranger Things’, en su quinta y última temporada que se estrena este 27 de noviembre en la plataforma.

Poco se sabe de su papel dentro de la serie escrita por los hermanos Duffer, pero sin duda su trabajo será excepcional y de la talla de una gran actriz.