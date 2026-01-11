Interesante: Surprisinglyperfect tras su actuación número 100, fue nombrado Caballo de Reclamo del Año por la NHBPA

Suscríbete a nuestros canales

Se pudo conocer a través de los medios internacionales (TDN) la nominación del ejemplar Surprisinglyperfect como el mejor Caballo de Reclamo del Año. Surprisinglyperfect, participó por última vez el pasado 8 de diciembre en el hipódromo de Turf Paradise, en Phoenix, Arizona, en donde llegó cuarto, lo que significó su actuación 100 en a sus 10 años.

Surprisinglyperfect actuación centenaria

Surprisinglyperfect, participó por décima tercera vez de la temporada 2025, lo que significó su actuación centenaria a la edad de 10 años. Este castrado hoy de 11 años es hijo de Perfect Soul, sido nombrado Caballo de Reclamo Nacional del Año 2025 de la HBPA Nacional, así lo anunció la organización de jinetes en un comunicado de prensa el viernes.

Con sede en las bases principales de Turf Paradise en Phoenix y Emerald Downs en Auburn, Washington, del entrenador y copropietario Justin Evans, Surprsinglyperfect terminó 2025 con siete victorias en esas 13 presentaciones, junto con tres segundos puestos y un tercero para ganancias de temporada más altas en su carrera de $94,230.

El hijo también de la yegua Elusive Surprise por Elusive Quality, criado en Kentucky, tiene un récord de 28, primeros, 17 segundos y 15 terceros en esas 100 carreras, con ganancias de $417,351.

La última victoria de Surprsinglyperfect fue el 22 de agosto en un Claiming de $20,000 en Emerald Downs. Este linajudo corredor y sus conexiones serán honradas el miércoles 4 de marzo en la Conferencia Nacional Anual de HBPA en Oaklawn Park.