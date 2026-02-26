El "Big Dumper" vuelve a la carga: Raleigh busca consistencia sobre récords en 2026

Suscríbete a nuestros canales

El poder de Cal Raleigh ya se ha hecho sentir en esta primavera, pero el receptor ambidiestro de los Marineros de Seattle tiene sus prioridades claras: su enfoque no está en alcanzar la mítica cifra de los 60 cuadrangulares por segundo año consecutivo, sino en la estabilidad de su juego.

"Creo que el elefante en la habitación son los 60 jonrones. No es algo que me proponga como meta única", declaró Raleigh a Seattle Sports esta semana. "En mi opinión, solo intento ser lo más consistente posible e intentar repetir el proceso que me llevó al éxito el año pasado".

Raleigh, quien asombró al mundo del béisbol al liderar la MLB con 60 jonrones la temporada pasada, conectó un estacazo de 427 pies contra los Medias Blancas de Chicago el pasado martes. Este fue su primer cuadrangular de la pretemporada, apenas en su tercer encuentro disputado.

Para Raleigh, la clave del éxito no radica en buscar el contacto de largo metraje de manera obsesiva, sino en mantener la disciplina en el plato que lo convirtió en la cara ofensiva de los Marineros.

Un hito histórico para un receptor

La hazaña de Raleigh en 2025 no tiene precedentes cercanos para un jugador de su posición. Sus 60 cuadrangulares representan la mayor cantidad para alguien que se desempeñó principalmente como receptor, habiendo iniciado 119 juegos detrás del plato y 38 como bateador designado.

A sus 29 años, el toletero apodado "Big Dumper" no solo aportó poder; también registró 125 carreras impulsadas, la cifra más alta de su carrera. Gracias a estos números, terminó segundo en la votación al Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana, solo por detrás de Aaron Judge, la superestrella de los Yankees de Nueva York, quien obtuvo su tercer galardón.

Rumbo al Clásico Mundial de Béisbol

El próximo gran desafío para Raleigh no será solo con Seattle. Tanto él como Aaron Judge formarán parte fundamental de la selección de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC), cuya fase de grupos arranca la próxima semana.

La presencia de Raleigh en el lineup nacional añade una profundidad histórica al equipo estadounidense, contando con dos de los bateadores más temidos de la actualidad.

Mientras Judge ostenta el récord de la Liga Americana con 62 jonrones (logrados en 2022), Raleigh llega como el catcher más explosivo que ha visto la liga en décadas, consolidando una de las duplas con más poder en la historia del torneo internacional.