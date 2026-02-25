Detroit apuesta por el futuro: Verlander y Valdez cobrarán hasta 2039

Suscríbete a nuestros canales

Los Tigres de Detroit han decidido no escatimar en gastos para fortalecer su rotación, aunque el impacto total en sus arcas no se sentirá de inmediato. El equipo ha comprometido un total de 128 millones de dólares en los contratos de Justin Verlander y Framber Valdez, de los cuales 31 millones han sido diferidos para pagarse a largo plazo, extendiendo sus obligaciones financieras hasta el año 2039.

El plan de retiro de Justin Verlander

A sus 43 años, el tres veces ganador del Premio Cy Young, Justin Verlander, regresa con un acuerdo de una temporada por 13 millones de dólares. Sin embargo, la estructura de este contrato es inusual para un jugador de su veteranía: este año solo percibirá 2 millones de dólares en salario directo.

Los 11 millones restantes se le adeudarán bajo un esquema de dinero diferido. Según los términos obtenidos por The Associated Press, Verlander recibirá cuotas anuales de 1.1 millones de dólares cada 30 de junio, en un periodo que abarca desde 2030 hasta 2039. Básicamente, Verlander seguirá cobrando de los Tigres mucho después de que su brazo haya realizado su último lanzamiento profesional.

Framber Valdez: una inversión estratégica

Por su parte, el zurdo dominicano Framber Valdez —bicampeón del All-Star y pieza clave en la Serie Mundial de 2022— ha firmado un pacto mucho más robusto por tres años y 115 millones de dólares.

El acuerdo incluye un bono por firmar de 20 millones, el cual también entra en la modalidad de pago diferido: recibirá 2 millones anuales cada 15 de junio entre 2030 y 2039. El desglose de su salario base queda de la siguiente manera:

2026: 17.5 millones de dólares.

2027: 37.5 millones de dólares.

2028: Opción del jugador por 35 millones.

2029: Opción mutua de 40 millones (con una cláusula de rescisión o buyout de 5 millones).

Incentivos por rendimiento: premiando la excelencia

Los Tigres han incluido cláusulas de escalada salarial para Valdez entre 2027 y 2029, diseñadas para recompensar su dominio en la loma, siempre que logre mantenerse fuera de la lista de lesionados al cierre de cada campaña.

El salario de Valdez podría aumentar hasta 2 millones de dólares si conquista el Cy Young, 1 millón si queda en segundo lugar y 500,000 dólares por un tercer puesto. Además, el equipo premiará su desempeño en postemporada con bonos similares si es nombrado MVP de la Serie Mundial o de la Serie de Campeonato.

Detroit y la tendencia de los pagos diferidos

Aunque los 31 millones de dólares diferidos por Detroit parecen una cifra considerable, palidecen en comparación con la estrategia financiera de los Dodgers de Los Ángeles. Los actuales campeones lideran la liga con una deuda proyectada de 1,094.5 millones de dólares en pagos diferidos repartidos entre 10 jugadores hasta el año 2047.

Esta táctica permite a equipos como los Tigres mantenerse competitivos en el presente sin asfixiar su presupuesto inmediato, aunque signifique que sus contadores tendrán que emitir cheques a estos lanzadores durante la próxima década y media.