Oaklawn Park tendrá un domingo especial con eventos que dan puntos al Kentucky Derby y Kentucky Oaks

Esta semana el hipódromo de Oaklawn Park, ubicado en Hot Springs, Arkansas, tendrá en la jornada del domingo 1 de marzo par de pruebas que otorgan puntos en el camino de la Kentucky Oak G1 y Kentucky Derby G1, a correrse el 1 y 2 de mayo, respectivamente. Como las pruebas más importantes dentro del calendario hípico estadounidense para ejemplares de tres años.

Se corre el Rebel Stakes (G2) de un millón de dólares y el Honeybee Stakes (G3) de $750,000. Tanto Rebel Stakes como Honeybee Stakes, ofrecerán 50-25-15-10-5 puntos de clasificación a los cinco primeros finalistas para la elegibilidad inicial para el Kentucky Derby y el Kentucky Oaks.

Kentucky Derby: Lote compacto se presenta en el Rebel Stakes (G2) por $1 millón

El Rebel Stakes (G2) es la segunda carrera en la Ruta al Kentucky Derby, que reparte un millón de dólares en premios para los finalistas que buscan sumar puntos a la carrera de las Rosas.

Este año el entrenador del Salón de la Fama Bob Baffert busca novena victoria, en este evento con el ejemplar Litmus Test, que surge como el segundo favorito según la línea matutina 7/2 a la carrera que se disputa en 1,700 metros.

Sin embargo, Blackout Time y Silent Tactic, se presentan como rivales a considerar, dentro de un grupo de 10 potros, que se han visto muy compactos en sus primeras carreras.

Kentucky Oaks: El Honeybee Stakes (G3) atrajo a 10 potras de tres años

El Honeybee Stakes (G3) con una bolsa de $750,000 en premios, en distancia 1,700 metros, atrajo a 10 participantes para la segunda carrera clasificatoria de Kentucky Oaks de Oaklawn Park.

La favorita del programa, Explora, terminó como una de las tres finalistas para un premio Eclipse como la potranca de 2 años campeona de América del Norte. La entrenada por Baffert, tendrá como máxima rival a Taken by the Wind, que llega invicta en tres carreras para el entrenador Keeneth McPeek.

Honeybee tiene una bolsa récord de $750,000 en 2026, frente al máximo anterior de $500,000 del pasado año.