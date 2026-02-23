Aqueduct ofrece carrera con puntos para el Kentucky Derby y las Kentucky Oaks

Suscríbete a nuestros canales

La jornada del sábado 28 de febrero en el hipódromo de Aqueduct, New York, tendrá una tanda de diez carreras, y como prueba central el Gotham Stakes (G3) de $300.000 que da puntos al Kentucky Derby (G1), además el Busher Stakes de $200.000, con unidades al Kentucky Oaks (G1).

Estas carreras se disputan a distancia de una milla, en pista de arena. Dentro de la cartelera también se incluyó el Tom Fool Stakes (G3) de $175,000 en la cuarta carrera y el Stymie Stakes de $150,000, en la octava al orden. Esta jornada inicia a la 1:40 p.m. hora venezolana.

Kentucky Derby: El Gotham Stakes (G3) de $300,000 contará con nueve corredores

El Gotham Stakes (G3) en Aqueduct, ubicado en Ozone Park, New York, en los últimos cinco años es considerada como un hito relevante en el camino al Kentucky Derby, y ofrece valiosos puntos a los cinco primeros finalistas. Con una bolsa de $300,000 en distancia de una milla, además, la carrera ha servido tradicionalmente como una preparación clave también para el Wood Memorial (G2).

Para esta edición, Balboa, hijo de Not This Time, llega con dos victorias para la entrenadora Brittany Russell. Entre sus logros se encuentra el James F. Lewis III Stakes, en agosto de la pasada temporada.

El Gotham Stakes (G3) será la última de una jornada de 10 carreras el sábado 28 de febrero y contará con nueve potros que buscan estar entre los cinco finalistas para llevarse 50-25-15-10-5 puntos, respectivamente.

Kentucky Oaks: El Busher Stakes por $200,000 promete un desenlace sorpresivo

El Busher Stakes de $200,000 en distancia de 1,600 metros en pista de arena de una vuelta, otorga 50-25-15-10-5 puntos a los cinco primeros lugares a este evento.

Current Yield, encabeza la nómina de cinco potras que buscan puntuar hacia el Kentucky Oaks (G1). La hija de Nyquist, debutó con una victoria en Tampa Bay Downs, el 31 de enero con la monta de Samy Camacho para Chad Brown, quien ahora busca los servicios de Jaime Rodríguez, para mostrar su talento.

Esta será segunda de la jornada del sábado de un total de diez carreras programadas. Hora de inicio 2:13 p.m hora venezolana. Mientras que el Gotham Stakes (G3) fue pautada para las 6:18 p.m, hora criolla.