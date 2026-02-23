Cinco competencias más en la Ruta al Kentucky Derby estarán en disputa esta semana

Suscríbete a nuestros canales

A casi dos meses de la prueba más importante en Estados Unidos, donde solo 20 ejemplares tienen la oportunidad única de correr el Kentucky Derby (G1). Para ganarse un lugar en la parrilla de salida, deben recorrer el Camino a las Rosas, una serie de carreras designadas en hipódromos de todo el país y del mundo.

Esta semana, a partir del miércoles 25 de febrero hasta el domingo 1 de marzo, serán cinco competencias que ofrecen unidades para intentar sumar los “Dos minutos más importantes de las carreras de caballos”, el Kentucky Derby (G1), con una bolsa de $5 millones a repartir en premios.

Kempton Park: Road to the Kentucky Derby Condition Stakes

Una de las siete carreras de la serie europea es la Road to the Kentucky Derby Conditions Stakes en Kempton Park.Esta es la tercera de cuatro carreras inglesas, y los cinco primeros finalistas recibirán puntos en una escala de 20-10-6-4-2 para un lugar en la 152 edición del primero de la Triple Corona en Churchill Downs el 2 de mayo. La carrera se ha llevado a cabo a una milla sobre una pista sintética.

El Road to the Kentucky Derby Condition Stakes se corre a una milla y para esta edición tendrá seis inscritos: Hidden Force, Lake Como, Midsummer Storm, Tadej, Utmost Good Faith y Venetian Prince.

Dundalk: The Patton Stakes otorga 20 puntos al ganador

El hipódromo de Dundalk, ubicado en Louth, Irlanda, recibe este viernes 27 de febrero el The Patton Stakes, resrervada como de categoría plana exclusiva para potros de 3 años en distancia de una milla en pista sintética, que a partir de 2018 se alineó en la serie preparatoria internacional para el Kentucky Derby G1, que otorga igual escala de 20-10-6-4-2 puntos para los primeros cinco finalistas.

Gulfstream Park: Se corre la edición 80 del Fountain of Youth Stakes (G2)

Este sábado 28 de febrero llega una de las carreras estelares en la ruta al Kentucky del Derby, en el hipódromo de Gulfstream Park, Hallandale Beach, Florida, el Fountain of Youth Stakes (G2) en su edición 80, con una bolsa por repartir de $425,000 en distancia de 1,700 metros sobre arena, que se ha consolidado como una de las carreras preparatorias, con 50-25-15-10-5 unidades en juego.

Aqueduct: Se corre el Gotham Stakes (G3) de $300,000 con nueve corredores

El Gotham Stakes (G3) en Aqueduct, New York, prueba que se ha consolidado como un hito relevante en el camino al Kentucky Derby, ofreciendo valiosos puntos a sus mejores finalistas en la escala de 50-25-15-10-5. Con una bolsa de $300,000 en distancia de una milla, además, el evento ha servido tradicionalmente como una preparación clave también para el Wood Memorial (G2).

Oaklawn Park: El Rebel Stakes (G2) es la primera carrera millonaria de la ruta

Oaklawn Park, se viste este domingo 1 de marzo con la disputa del Rebel Stakes (G2) y una bolsa de un millón de dólares en premios a repartir, que la convierte en la primera carrera con esa premiación en la ruta al Kentucky Derby.

El Rebel Stakes (G2) en su historia reciente incluye la memorable victoria de American Pharoah en 2015, que marcó el inicio de su histórica campaña hacia la Triple Corona. Además, de los legendarios purasangres Curlin, Smarty Jones y Lookin at Lucky.

Esta prueba es a una distancia de 1,700 metros en arena y otorga 50-25-15-10-5 puntos a los primeros cinco puestos.