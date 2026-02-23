Influencer mexicana vivió en carne viva balacera en el aeropuerto de Jalisco

Suscríbete a nuestros canales

Desde la mañana del domingo 22 de febrero México vive una intensa ola de violencia, tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. El hombre de 59 años fue abatido por fuerzas mexicanas, llevando a que miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación, salieran a las calles en busca de venganza.

En redes sociales corren imágenes de los momentos fuertes que la gente vive en la calle a manos del cártel, una de ellas la influencer mexicana Beautyybird, quien en un video relató los momentos de terror que pasó estando en el aeropuerto de Jalisco.

Mal momento

La joven que acumula 1,1 millones de seguidores, se mostró en el clip nerviosa, llorando y lanzada en el piso para evitar cualquier bala pérdida.

Con desespero Yasmin, su nombre verdadero, decía a la persona con quien estaba que también se lanzará al piso, al mismo tiempo que de fondo se escuchaban las detonaciones de armas y bombas que estaban arrojando los delincuentes.

El cartel bloqueó carreteras, incendió negocios, automóviles y desató una turbia de disparos en contra de las autoridades, que ha dejado varios heridos.

“Abuelita tírate al piso. Por favor lánzate al piso. Dios no sé qué está pasando”, decía con angustia la joven que muestra en redes sociales videos de maquillaje, cabello, moda y mucha belleza.

Fuera de peligro

Beautyybird utilizó su Instagram para tranquilizar a sus seguidores, afirmando que su abuelita y ella están fuera de peligro y resguardadas de la ola de violencia que aún se vive en las calles del estado.

“El Mencho” era el narcotraficante más buscando por las fuerzas de México y Estados Unidos, por ser el cabecilla de una de las bandas criminales con más poder de violencia, casi igual que el Cartel de Sinaloa.

Tras casi una década siendo buscado por todos lados, el hombre fue abatido en un operativo policial realizado por las autoridades mexicanas, en colaboración con Estados Unidos.