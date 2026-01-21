¿Quién es La Nicholette?: la influencer secuestrada en México

Suscríbete a nuestros canales

A través de redes sociales se ha hecho público un video del secuestro de la influencer Nicholette, quien fue raptada por dos sujetos no identificados en Culiacán, Sinaloa.

La creadora de contenido fue interceptada por dos hombres mientras llegaba a uno de sus negocios ubicado en la Plaza 11 de Isla Musalá a bordo de su auto Tesla, cuando fue sorprendida y trasladada a otro vehículo.

Aunque puso resistencia los sujetos lograron subirla a un Nissan Versa blanco. Sin embargo, para la investigación dio un giro inesperado al quedar grabado todo el secuestro en la cámara del Cybertruck color lila de la creadora de contenido.

Familiares de Nicholette han puesto la denuncia ante las autoridades competentes, quienes han abierto una investigación para dar con el paradero de la víctima e identificar a los responsables con ayuda de la Fiscalía General del Estado.

¿Quién es la influencer secuestrada?

Nicole Pardo Molina, mejor conocida en las plataformas digitales como La Nicholette, es una influencer de 25 años que se hizo famosa gracias al Grupo Arriesgado, quienes la invitaron a protagonizar el video del corrido "La Muchacha del Salado" en 2023.

A partir de este momento ganó presencia en redes sociales, especialmente en TikTok, donde supera los 100 mil seguidores, y OnlyFans, acumulando una comunidad fiel a su contenido.

Desde finales de 2025, Nicholette ha estado ausente de sus cuentas y no se registran publicaciones recientes.

Ficha de búsqueda

Como parte del protocolo de las autoridades han emitido una ficha de búsqueda de Nicole con su descripción física para quienes puedan identificarla.

La influencer mide 1.62 metros, tiene complexión regular y cabello largo lacio color castaño. Al momento del incidente, vestía pantalón negro, blusa morada y huaraches negros.