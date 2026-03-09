Confirman “Coco 2”: la emotiva historia de Miguel volvería al cine

Suscríbete a nuestros canales

El universo musical y colorido de “Coco” podría regresar a la gran pantalla. Pixar ya contempla el desarrollo de “Coco 2”, una secuela que formaría parte de su calendario de futuros estrenos y que, según los primeros planes del estudio, llegaría a los cines alrededor de 2029.

La noticia ha generado entusiasmo entre los seguidores de la cinta original, considerada una de las producciones más emotivas de Pixar en la última década. Aunque el proyecto aún se encuentra en una fase temprana, el estudio ya confirmó su intención de continuar con esta historia.

De concretarse en ese año, la secuela llegaría más de una década después del estreno del filme original, consolidando a “Coco 2” como una franquicia dentro del universo creativo de Pixar.

La historia de "Coco" que marcó al mundo

La primera película, estrenada en 2017, narró la aventura de Miguel Rivera, un niño mexicano apasionado por la música que accidentalmente viaja al colorido Mundo de los Muertos durante la celebración del Día de Muertos en México.

La cinta no solo fue un éxito en taquilla, sino también un fenómeno cultural. La producción logró recaudar más de 800 millones de dólares en todo el mundo y obtuvo dos premios Oscar: “Mejor película animada” y “Mejor canción Original” por “Remember Me”.

Además, la historia fue ampliamente elogiada por su representación respetuosa de la cultura mexicana y sus tradiciones, lo que contribuyó a que la película se convirtiera en una de las más queridas dentro del catálogo de Pixar.

El equipo original volvería a la nueva película

Uno de los aspectos que más entusiasma a los seguidores es que el equipo creativo original podría regresar para la secuela. Entre ellos se encuentran el director Lee Unkrich y el codirector Adrián Molina, quienes estuvieron detrás del éxito de la primera entrega.

También participaría el productor Mark Nielsen, conocido por su trabajo en producciones como “Toy Story 4” e “Intensamente 2”.

Aunque la trama aún se mantiene en secreto, desde Disney se ha adelantado que la nueva película buscará conservar el espíritu que hizo especial a la original, basándose puntualmente en una historia cargada de humor, emoción y aventura.