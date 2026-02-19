Farándula

Pixar lanza el tráiler de "Toy Story 5" y así lucen los personajes

Será en el mes de junio que la cinta llegue a las salas de cine, para enamorar a niños y adultos 

Por

Elvis González
Jueves, 19 de febrero de 2026 a las 03:49 pm
Pixar lanza el tráiler de "Toy Story 5" y así lucen los personajes
"Toy Story 5" / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 19 de febrero Pixar ha estrenado el tráiler oficial de la quinta película de “Toy Story. Un momento increíble para los seguidores de la saga en la que juguetes hablan y que se estrenó por primera vez el 22 de noviembre de 1995 en Estados Unidos.

NOTAS RELACIONADAS

El primer avance muestra como Woody, Buzz y el grupo de amigos se reúnen, en un momento en el que la tecnología ha dominado al mundo con teléfonos y Tablet.  

Un gran adelanto

El grupo de juguetes que a lo largo de sus películas ha enfrentados fuertes desafíos, les toca un enemigo muy fuerte que cautiva a los niños, entre ellos Bonny. Se trata de una tablet inteligente llamada Lilypad.

El corto también muestra muchos juguetes abandonados y que necesitan ser recuperados. Además, el popular Forky, un tenedor-cuchara, tiene una compañera.

"No lo sé Jessie, servimos para jugar, pero, la tecnología lo puede todo", dice Woody dentro del tráiler.

La película será estrenada en el mes de junio en las salas de cine de todo el mundo.

Personajes que se mantienen

Entre los juguetes que se mantienen en el film están Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Mr. Cara de Papa y Slinky, Bo Peep, Rex y Dolly.

Todos trabajarán juntos, como en los viejos tiempos.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Datos Champions League
Jueves 19 de Febrero de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula