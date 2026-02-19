Pixar lanza el tráiler de "Toy Story 5" y así lucen los personajes

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 19 de febrero Pixar ha estrenado el tráiler oficial de la quinta película de “Toy Story”. Un momento increíble para los seguidores de la saga en la que juguetes hablan y que se estrenó por primera vez el 22 de noviembre de 1995 en Estados Unidos.

El primer avance muestra como Woody, Buzz y el grupo de amigos se reúnen, en un momento en el que la tecnología ha dominado al mundo con teléfonos y Tablet.

Un gran adelanto

El grupo de juguetes que a lo largo de sus películas ha enfrentados fuertes desafíos, les toca un enemigo muy fuerte que cautiva a los niños, entre ellos Bonny. Se trata de una tablet inteligente llamada Lilypad.

El corto también muestra muchos juguetes abandonados y que necesitan ser recuperados. Además, el popular Forky, un tenedor-cuchara, tiene una compañera.

"No lo sé Jessie, servimos para jugar, pero, la tecnología lo puede todo", dice Woody dentro del tráiler.

La película será estrenada en el mes de junio en las salas de cine de todo el mundo.

Personajes que se mantienen

Entre los juguetes que se mantienen en el film están Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Mr. Cara de Papa y Slinky, Bo Peep, Rex y Dolly.

Todos trabajarán juntos, como en los viejos tiempos.