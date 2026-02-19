Conoce los detalles tras el anuncio de las dos nuevas carreras elegibles para el Maryland Million Day

Suscríbete a nuestros canales

Una de las fechas más importantes dentro de la programación hípica en general del hipódromo Laurel Park, es el famoso Maryland Million Day, el cual es celebrada en octubre y esta fastuosa jornada elite contará con la inclusión de dos nuevas carreras clasificatoria para este evento.

Dicha cartelera que será llena de dinero, marca en el calendario emocionantes pruebas exclusivas para ejemplares nacidos en ese estado y en la cual tendrá un total de ocho Stakes, repartiendo en total ese día más de $1,000,000 en premios, restringido a la progenie nominada de sementales nominados que se encuentren en el estado.

Nuevas carreras clasificatorias

A través de un comunicado de prensa de Maryland Million Ltd., anunció la tarde de este miércoles dos nuevas carreras Maryland Million que se llevarán a cabo el 22 de marzo de 2026, cada una de las cuales ofrece $10,000 en bonificaciones para caballos elegibles para Maryland Million.

Las dos carreras de inicio darán preferencia a los caballos elegibles para el Maryland Million, y estos caballos se repartirán las bonificaciones de cada carrera de la siguiente manera: $5,000 para el mejor clasificado, $2,000 para el segundo mejor clasificado, $1,000 para el tercero mejor clasificado y $500 para los cuatro siguientes. Las bonificaciones serán pagadas por Maryland Million Ltd. y no formarán parte de los premios.

Maryland Million Ltd. también anuncia nuevas bonificaciones para los ganadores de carreras debutantes, a partir del 1 de marzo de 2026, de un 5% del premio.

Cabe señalar que solo los caballos de sementales Maryland Million, concebidos en Maryland y completamente nominados/certificados para el programa Maryland Million, son elegibles para cualquier programa Maryland Million. Los sementales deben haber sido nominados para el año específico de concepción del caballo.