Farándula

En lágrimas exestrella de Disney anuncia que padece de cáncer

La actriz se mostró vulnerable ante la noticia de la enfermedad

Por

Kleimar Reina
Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 09:59 pm
En lágrimas exestrella de Disney anuncia que padece de cáncer
Suscríbete a nuestros canales

La exestrella de Disney Chanel Christy Carlson Romano informó que padece de cáncer tras realizarse una serie de chequeos médicos preventivos junto a su pareja a finales del año pasado.

NOTAS RELACIONADAS

Conocida por su personaje en la serie Even Stevens y por prestar su voz al personaje principal de Kim Possible, Christy abrió su corazón para hablar de la enfermedad, una decisión que tomó luego del fallecimiento del actor James Van Der Beek tras luchar contra el cáncer colorrectal.

La actriz acudió en compañía de su esposo Brendan Rooney al médico para hacer pruebas de rutina debido al historial familiar de ambos. Sin embargo, a pesar que el también salió negativo en todos los exámenes, ella no corrió con la misma suerte.

Según detalló, ambos padres y la abuela materna de Romano fueron diagnosticados con distintos tipos de cáncer, siendo su madre la única que logró superarlo.

Ahora, la exestrella de Disney debe prepararse para los siguientes estudios y posible tratamiento futuro.

Un lazo con James Van Der Beek

En la publicación relató haber tenido la oportunidad de conocer al actor de Dawson’s Creek, a quien describió como una persona bondadosa dispuesta a ayudar a otros a través de causas benéficas.

“Siempre estaban recaudando fondos para las organizaciones más increíbles, y ahora ya no están con nosotros. El cáncer está en todas partes. Por eso me hice este examen”, afirmó.

Por último, expresó que se encuentra en un momento de profunda fe y de “saber que está en manos de Dios”.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Entrenador
Miércoles 18 de Febrero de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula