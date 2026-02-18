Pablo Alborán destapa su noviazgo con apuesto modelo nueve años menor

Suscríbete a nuestros canales

Finalmente, y luego de rumores de citas, Pablo Alborán se deja ver con su novio, un apuesto modelo español con quien comparte una relación desde hace meses.

Se trata de Juan Sesma de 27 años, quien hace poco celebró su cumpleaños junto a familiares, amigos cercanos y, por supuesto, su pareja Pablo Alborán. El cantante lo acompañó en su día más especial dejándose fotografiar junto él y todo su círculo cercano.

Fue el propio modelo que hizo pública las imágenes que han dado la vuelta al mundo. El intérprete de “Saturno” ha mantenido su vida amorosa en privado y pocas veces se atreve hablar de ella, sin embargo, todo cambió en una reciente entrevista.

"Gracias a mis padres por coger el coche para venir a madrid a comer conmigo, gracias a mis abuelos por llamarme a las 8 de la mañana para felicitarme, gracias a mis amigos por esos audios, mensajes y llamadas a la distancia que levantan la sonrisa al cielo, y gracias a mi novio por sacar las velas dos minutos antes de las 00:00", fue el mensaje que acompañó las postales.

¡Pablo Alborán habla de las relaciones!

El pasado lunes en su paso por La Revuelta, Pablo Alborán habló de su vida, un tema con el cual es reservado. Con sinceridad se declaró fan de las relaciones duraderas y expresó cómo ve él la intimidad entre dos personas.

“Al principio está muy guay la pasión y todo ese rollo. Ponerte guapo, ponerte bien y coquetear. Pero ese grado de confianza con el que puedes estar tirado con el pijama, los dos cocinando... tirarte un pedo… Creo que todo eso es muy tierno”, confesó sin dar detalles de su noviazgo.

Rumores de noviazgo y diferencia de edad

Como muchos afirman “para el amor no hay edad”, Pablo de 37 años, y Juan de 27, han unido sus vidas en un amor que, según fuentes de La Nación inició hace meses. La diferencia de edad entre los novios ha pasado por debajo de la mesa, pues la eterna juventud física del famoso pasa desapercibida.

Las especulaciones sobre un nuevo amor en la vida Alborán surgieron el año pasado. Ambos, compartían en redes sociales sus actividades diarias, pero sin etiquetarse o salir en alguna publicación, sin embargo, sí compartían comentarios, eso elevó las sospechas de un posible romance.