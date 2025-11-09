Por culpa de Karol G, Pablo Alborán le falta respeto a una periodista

Suscríbete a nuestros canales

Por motivos del lanzamiento de su nuevo material discográfico, Pablo Alborán se ha sincerado sobre su vida personal y profesional. Sin embargo, en su reciente entrevista con Mezcal TV compartió la divertida y embarazosa anécdota sobre su encuentro con Karol G.

El malagueño, conocido por sus baladas románticas, demostró que también tiene su lado fan al recordar la vez que la presencia de la "Bichota" lo hizo perder la compostura y faltar el respeto a una peridista en un evento de gran importancia.

Encuentro de estrellas

El artista relató que el incidente ocurrió en una alfombra roja de los Latin Grammy , mientras estaba siendo entrevistado por una periodista.

"Con Karol G me pasó en una alfombra de los Grammys... que me acuerdo que estaba haciendo una entrevista y le falté el respeto a una compañera tuya, sin querer, porque pasó Karol por detrás y me hizo así (guiña el ojo). Y yo fue como que ¡me volví loco!”, recordó entre risas.

Pablo Alboran pide disculpa a la periodista

Pablo Alborán reconoció su error y tuvo que disculparse inmediatamente con la reportera ante su evidente desconexión de la entrevista.

“Recuerdo la cara de la periodista y le pedí perdón, dije ‘perdóname, porque es como que pasé de ella olímpicamente porque Karol me hizo así’”, confesó.