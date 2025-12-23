Anna Kournikova y Enrique Iglesias confirman la llegada de su bebé con tierna fotografía

Suscríbete a nuestros canales

Las celebraciones navideñas en el hogar de Anna Kournikova y Enrique Iglesias ahora tienen un plus, luego que el pasado 17 de diciembre se convirtieran en padres de su cuarto hijo, tal como lo anunciaron recientemente.

En una publicación de Instagram, la extenista indicó que, su bebé había nacido días atrás y dejó ver la felicidad por este episodio que consolida aún más su historia de amor que data desde el año 2001.

Anna Kournikova y Enrique Iglesias reciben a su bebé

La pareja compartió la noticia el 22 de diciembre, aunque el bebé nació el 17 de este mes. En la emotiva publicación conjunta, ambos escribieron simplemente: “My Sunshine 12.17.2025”, junto a una tierna imagen del recién nacido dormido sin revelar aún el nombre ni el género del bebé.

Este emotivo anuncio no solo se volvió viral en cuestión de horas, sino que también encendió una ola de felicitaciones de fans y celebridades, destacando el cariño por esta pareja que ha sabido mantener su vida familiar lejos de la ostentación típica del mundo del espectáculo.

Una familia numerosa

Antes de este nacimiento, Enrique y Anna ya eran padres de tres hijos:

Nicholas y Lucy, gemelos nacidos en 2017, hoy de 8 años

Mary, su hija de 5 años, a quien cariñosamente llaman Masha

La llegada de este nuevo bebé convierte a la pareja en una familia de seis, una imagen poco habitual entre celebridades tan discretos como ellos.

La historia entre Enrique Iglesias y Anna Kournikova comenzó en 2001, cuando la modelo y extenista rusa apareció en el videoclip de “Escape”, dando inicio a una relación que ha perdurado más de dos décadas.

A pesar de la fama de ambos, la pareja ha elegido proteger su vida privada, compartiendo solo momentos especiales con sus seguidores y evitando el escrutinio público.