Se filtra video de Bad Bunny ensayando para el medio tiempo del Super Bowl

El cantante puertorriqueño Bad Bunny se prepara para el espectáculo que realizará el próximo domingo 8 de febrero en el medio tiempo del Super Bowl 2026. En redes sociales se ha viralizado un video del intérprete de 31 años, ensayando para lo que será el show que repasará sus éxitos.

Video en redes

En el clip se aprecia los alrededores del Levi's Stadium, en Santa Clara, California, donde el artista ensaya con su grupo de trabajo para dar un show único, grande y que promete resaltar la cultura hispana en Estados Unidos.

El boricua que este 2026 se ganó tres premios Grammy, se escucha practicando con el popular tema de 2025 “BAILE INoLVIDABLE”, en el enorme recinto que albergará a los equipos New England Patriots vs Seattle Seahawks.

La persona que grabó el corto vídeo es una mujer que se llama en TikTok Tiny Rosales, y quien escribió: “Vamos”.

La publicación en minutos se volvió viral en las plataformas digitales, acumulando hasta el momento 2,9 millones de reproducciones.

Expectativa

La comunidad hispana, internautas y seguidores del también empresario, están a la expectativa de todo lo que será la producción, que Bunny aseveró hace algunos días será para todo el mundo y para resaltar la diversidad de las personas.

El show llega en la misma semana que el boricua se llevó los premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, donde marcó historia como el primer latino en ganar la categoría Mejor Álbum del Año.

Meridiano Televisión será el encargado de llevar el partido y el medio tiempo para Venezuela.