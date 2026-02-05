¡Directa y precisa! Anota la imperdible para jugar este jueves 5 de febrero de 2026

Suscríbete a nuestros canales

Continua la emoción en el hipódromo de Laurel Park, Maryland, con la disputa de nueve carreras para este jueves 5 de febrero. Jornada sin pruebas selectivas y que inician a la 1:00 p.m. hora venezolana.

Esta imperdible es para que vallas directo a la taquilla, y que deberás incluir para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Directa y precisa esta imperdible en Laurel Park

Laurel Park, cumplirá el segundo día de carreras en la semana, que culminará este domingo de los corrientes. Para esta jornada, tenemos una imperdible “Directa y precisa”, dentro de la cartelera que contará con nueve carreras, sin la inclusión de stakes.

La tercera prueba de este jueves en Laurel Park, fue reservada para un Maiden Special Weight por $47,000 en distancia de 1,400 metros, en la cual fueron inscritos ocho ejemplares maduros, ganadoras o perdedoras, de los cuales solo siete verán acción, debido a que Bring the Smoke #5 y Bald Cypress #8, han sido retirados (Scratched).

Duration #6 es un hijo de Mitole, que va a su décima presentación. LLega a este dasafio luego de dos terceros y un segundo en el hipódromo de Saratoga y Aqueduct, el pasado año. Regresa con tres briseos en Parx Racing; los dos últimos de ellos fueron de: 50.68 y 48,59 en 800 metros ambos como el quinto más veloz de 26 y 27 respectivamente las últimas dos semanas.

El presentado por Michael Pino, contará con la monta del venezolano Mychael Sánchez, quien enfrenta a un lote muy cómodo que no debería comprometerle la victoria. Con un poco de suerte iremos a la “taquilla”.