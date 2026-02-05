¡Agárrense de las manos! The Puma busca la gloria en el Sam F. Davis Stakes

Suscríbete a nuestros canales

Tampa Bay Downs celebrará una de sus jornadas estelares este sábado 7 de febrero con la disputa del Sam F. Davis Stakes (G3). La prueba, con una bolsa de $250,000 y un recorrido de 1 1/16 millas (1,700 metros) sobre arena, es una escala vital en la Ruta al Kentucky Derby.

Dentro de la nómina de nueve participantes destaca un potro de tres años entrenado por el venezolano Gustavo Delgado: The Puma. El descendiente de Essential Quality fue nominado y ratificado definitivamente para el compromiso.

Propiedad de OGMA Investments LLC, JR Ranch y High Step Racing, el ejemplar aparece con la monta del zuliano Javier Castellano. Cabe destacar que el "Hall of Famer" también tiene compromisos firmados ese mismo día en Gulfstream Park, por lo que se espera la confirmación oficial de su presencia en Tampa.

Preparación de cara al Sam F. Davis

Tras debutar el pasado 10 de enero en Gulfstream Park, The Puma ha cumplido con dos briseos en la pista de Hallandale Beach:

24 de enero: 4 furlongs (800 metros) en 50.12.

31 de enero: Subió la distancia a 6 furlongs (1,200 metros), con tiempo de 1:15.76.

Ahora, el potro intentará dar la sorpresa ante los pupilos de Todd Pletcher, Epic Desire y Renegade, quienes parten como los principales favoritos en una contienda que otorga 20 puntos clasificatorios al ganador.

Es importante acotar que The Puma aparece con doble inscripción, pues su nombre figura en la nómina de la octava carrera del mismo sábado en Gulfstream Park.

Esta será la primera vez que Gustavo Delgado ensille un ejemplar en el Sam F. Davis Stakes. Sin embargo, su historial en la "Carrera de las Rosas" —la cual conquistó en 2023 con Mage, precisamente junto a Castellano— respalda la oportunidad de The Puma. Delgado, quien ya superó las 300 victorias en Norteamérica, cuenta en su palmarés con ganadores de grado de la talla de Paola Queen, Bodexpress y Grand Tito.