El semental Mor Spirit, recordado por una destacada campaña en Estados Unidos donde produjo $1,668,400 en premios con seis victorias, falleció el pasado 2 de enero en Corea del Sur. Así lo confirmó el registro oficial de la sección de “obituarios de padrillos” de la Korean Racing Authority (KRA).

El notable ejemplar nacido en Pennsylvania, que en sus días de pista fue entrenado por Bob Baffert, tenía 13 años al momento de su muerte. Mor Spirit había llegado a suelo asiático apenas el 19 de noviembre, tras ser adquirido por criadores coreanos. Nueve semanas después de su arribo, el misterio rodea las causas de su fallecimiento.

Opacidad informativa y versiones encontradas sobre Mor Spirit

A pesar de la relevancia del ejemplar, la página oficial de las autoridades hípicas coreanas se limitó a reflejar el estatus de "muerto" sin especificar la causa clínica, lo que ha disparado las alarmas en la comunidad hípica internacional.

Ante el vacío de información oficial, han surgido dos versiones principales:

The Blood-Horse: El prestigioso medio estadounidense citó a un agente de ventas familiarizado con el caso —quien solicitó anonimato— donde asegura que la causa fue un cólico .

El prestigioso medio estadounidense citó a un agente de ventas familiarizado con el caso —quien solicitó anonimato— donde asegura que la causa fue un . Songa Farm: A través de la red social X, este establecimiento (donde residen otros padrillos como Pyrenees) afirmó que el animal murió por dolor abdominal. Sin embargo, añadieron un dato incendiario: según los exámenes veterinarios, el caballo presentaba una cirugía abdominal previa realizada en EE. UU., la cual supuestamente no fue informada al momento de la venta.

Un patrón preocupante en Corea

La muerte de Mor Spirit reaviva el debate sobre el destino de los sementales estadounidenses en el país asiático. El caso recuerda estrechamente lo sucedido con el ganador de Grado 1, Preservationist, quien también murió en Corea en julio del año pasado a los 12 años, bajo circunstancias que nunca terminaron de esclarecerse por completo.

Mor Spirit como semental en Estados Unidos estuvo en el Spendthrift Farm por cinco temporadas y posteriormente sirvió en un criadero de Indiana por dos años. Entre sus productos selectivos, dio a Velocitor, múltiple ganador de Stakes en Canadá, entre ellos el Prince of Wales Stakes, segundo paso de la Triple Corona de ese país que se disputa en el hipódromo de Fort Erie.