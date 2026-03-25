Lupita Jones encara a Fátima Bosch por polémico comentario sobre los certámenes

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Las recientes declaraciones de la actual Miss Universo Fátima Bosch, quien manifestó que no aconsejaría a nadie a participar en concursos de belleza, desató una respuesta inmediata en otras reinas de belleza como Lupita Jones y Andrea Meza.

Durante el programa “En la Mesa Caliente” de Telemundo, las mexicanas expusieron su punto de vista sobre las palabras de su compatriota, desaprobando por completo su apreciación sobre los certámenes.

Lupita señala a Fátima Bosch

La primera Miss Universo para México, Lupita Jones fue tajante al mencionar que Bosch debe cuidar cada palabra porque no es la primera vez que emite una opinión polémica en sus discursos.

"Me parece que tiene que cuidar mucho más la forma como expone sus puntos, porque no es la primera vez que en alguna de estas exposiciones denosta el trabajo que anteriores Miss Universos hemos hecho con este título", aseveró.

Al mismo tiempo rescató que la intención de estar en un certamen de belleza es dar exposición a los proyectos sociales e impulsar causas a favor de las personas, no solo es un evento para validar la belleza física.

“En la forma como se expresa de pronto dice que ella es la única que ha hecho tal o cual cosa. Mijita, habemos muchas que hemos trabajado mucho por este título y le hemos dado un gran renombre", agregó.

Andrea Meza respalda a Fátima

Andrea Meza, la tercera mexicana en ostentar el título en 2020, fue más suave al tocar el tema. Con mucha empatía, afirmó que “a veces puedes estar nerviosa, puedes sentirte atacada con una pregunta y entonces uno contesta de cierta manera y me gusta que haya salido a decir, oigan, discúlpenme lo que yo quise decir fue tal".

¿Qué dijo Fátima Bosch sobre los certámenes?

Durante un foro sobre mujeres en El Salvador, la Miss Universo 2025, Fátima Bosch fue directa al no recomendar a las jovencitas estar en un certamen de belleza.

“Yo no le aconsejaría a nadie que se meta a un concurso de belleza, la verdad. Yo soy sincera. La realidad es que Miss Universe depende de la persona que tenga la corona y del propósito que le vaya a dar. Si tienes un proyecto importante y quieres darle visibilidad, entonces adelante”, dijo.

A muchos esta aseveración le pareció contradictorio, sin embargo, se retractó de su comentario tiempo después.