Lupita Jones da la cara por Fátima Bosch tras ser humillada por Nawat Itsaragrisil

La opinión pública se sigue expresando y le tocó el turno a Lupita Jones tras el escándalo en el Miss Universo que involucra a Fátima Bosch, Miss México, y Nawat Itsaragrisil, encargado de organizar la edición 74 del certamen de belleza.

Si hay alguien que saber concursos es Lupita, quien se coronó como Miss Universo 1991 y dirigió la Organización Miss México por 30 años. Para la experta en belleza, es inaceptable que este tipo cosas sucedan en una plataforma tan importante para las mujeres.

Lupita Jones saca las garras por Fátima Bosch

Lupita Jones defendió a capa y espada a su compatriota Fátima Bosch, luego del altercado de palabras que sostuvo con Nawat durante la ceremonia de entregas de bandas oficiales.

Una reflexión a través de redes sociales dejó a muchos elogiando a la exreina de belleza por su valor de alzar la voz por las mujeres en todo el mundo.

"Siempre he comentado que con los concursos de belleza han evolucionado a la par que la mujer en la historia. Estos eventos representan a la mujer de su tiempo de su era. No somos las mujeres las que nos adaptamos a lo que un concurso define, los concursos se adaptan a lo que nosotras queremos comunicar, por eso ha evolucionado", escribió la mexicana de 58 años.

Además, reconoció la fuerza de las mujeres, su voz y la determinación de todas para defender su postura y no doblegarse ante los demás.

Otras personalidades han respaldado a tabasqueña como Andrea Meza, Alicia Machado, Victoria Kjær Theilvig, actual Miss Universo, Gloria Trevi, y más personalidades.

El encontronazo entre Fátima Bosch y Nawat

La edición 74 del Miss Universo no ha tenido descanso si de polémicas se trata. Recientemente, Nawat, organizador del evento y director del Miss Universo Tailandia, arremetió sin piedad contra la delegada mexicana delante de todas las candidatas, quienes tomaron la decisión de abandonar la sala en señal de respaldo.

Todo inició cuando el empresario encaró a la modelo mexicana por no grabar un video promocional para redes sociales sobre las votaciones que se desarrollan para elegir a las diez misses más votadas y ganar una cena con él.

Un evento que los fanáticos denunciaron y la Organización Miss Universo afirmó que esta actividad no estaba autorizada, sin embargo, sigue adelante tras un reclamo del tailandés.

Sin miedo a nada, Fátima Bosch alzó su voz y respondió con fuerza a Nawat, lo que generó un momento bochornoso viralizado en redes sociales.