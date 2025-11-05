Gloria Trevi sale en defensa de Fátima Bosch tras ataques de Nawat Itsaragrisil

Suscríbete a nuestros canales

La cantante mexicana, Gloria Trevi, rompió el silencio y salió en apoyo de Fátima Bosch, representante de México en el certamen Miss Universo 2025, luego de que esta fuera públicamente confrontada por Nawat Itsaragrisil, organizador del evento en Tailandia.

Según imágenes que corrieron como pólvora en redes sociales, Itsaragrisil la llamó “cabeza hueca” después de que la concursante no publicara contenido sobre el país anfitrión.

En una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, Trevi recordó lo difícil que es “estar bajo los reflectores” y enfrentar críticas constantes, demostrándole su respaldo a la creadora de contenido de 25 años de edad.

¿Qué ocurrió con Fátima Bosch?

Durante una ceremonia previa al certamen de Miss Universo, Bosch fue reprendida por Nawat Itsaragrisil por no haber hecho una publicación sobre el país que alberga el evento. En el video viralizado se observa cómo el tailandés la interrumpe, acusa y pide que abandone el recinto.

Fátima, visiblemente sorprendida, respondió que “no entendía” por qué estaba siendo tratada de esa forma y afirmó que jamás ha sido “una muñeca para maquillar”, sino que vino al certamen “a ser una voz para todas las mujeres y niñas que luchan por causas”.

Tras el incidente, la participante regresó al hotel, recibió apoyo de cientos de personas que gritaban “México, México” al igual que muchas de sus compañeros que también salieron de la sala en rechazo a la actitud de Nawat y agradeció el respaldo de quienes salieron en su defensa.

Las palabras de Gloria Trevi

“Conozco lo que es estar bajo los reflectores y sentir el peso de las críticas. Por eso, cuando veo a alguien como @fatimaboschfdz levantar la voz, no puedo más que aplaudir su valentía”, escribió la cantante.

Trevi fue clara al afirmar que “ser auténtica, defender tus principios y mantenerte firme en lo que crees no es fácil en un mundo que muchas veces quiere que te calles o te conformes”.

Además, subrayó que “mexicanos como tú inspiran, porque nos recuerdan que el que agacha la cabeza ante la injusticia pierde la corona de su dignidad; hay que tener la capacidad de decir ‘basta’ cuando algo no está bien”.