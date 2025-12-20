El futuro del turf es en Nueva York: NYRA expande calendario y asegura Breeders' Cup para Belmont Park

Suscríbete a nuestros canales

La Asociación de Carreras de Nueva York, Inc. (NYRA) hizo público su calendario oficial de carreras para la temporada 2026, lo que promete un año robusto para el turf estadounidense. El cronograma incluye 196 días de carreras en vivo distribuidas en sus tres principales sedes: el Hipódromo Aqueduct, el Hipódromo de Saratoga y el renovado Belmont Park.

Este anuncio no solo define la agenda del próximo año, sino que también subraya el compromiso de NYRA con la estabilidad de la industria hípica en el estado.

Acuerdos Clave para la Estabilidad: Carreras Estados Unidos

Junto con la presentación del calendario 2026, NYRA reveló un acuerdo plurianual fundamental alcanzado con la Asociación de Jinetes Pura Sangre de Nueva York (NYTHA) y los Criadores de Pura Sangre de Nueva York, Inc. (NYTB).

Este pacto estratégico busca proporcionar a los participantes una mayor certeza respecto a las oportunidades de competir. El acuerdo subraya la dedicación de NYRA a mantener las carreras durante todo el año, incluso mientras avanza la significativa transición y modernización del nuevo Belmont Park. (Información publicada por @paulickreport en su cuenta x).

El Ambicioso Horizonte 2027

La planificación de NYRA va más allá del próximo año. La organización ya sentó las bases para un calendario 2027 que se perfila como histórico. Este incluirá 203 días de carreras en vivo, concentrados principalmente en el Hipódromo de Saratoga y el nuevo Belmont Park, lo que refleja un crecimiento en la actividad de la asociación.

El año 2027 traerá el regreso de eventos emblemáticos a Long Island. El Belmont Stakes presentado por NYRA Bets volverá a su hogar tradicional tras el periodo de obras.

Además, Belmont Park será la sede de un evento que no acoge desde 2005: el Campeonato Mundial Breeders' Cup. La gran final del turf se disputará en las instalaciones renovadas el 29 y 30 de octubre de 2027, lo que posiciona a Nueva York como el epicentro de las carreras mundiales.

Saratoga: Retorno a la Tradición

El calendario de NYRA también confirma un ajuste importante para su icónica sede de verano. Después de un periodo de tres años (2024-2026) durante el cual se aplicaron ajustes temporales a la programación debido a las obras en Belmont, NYRA anunció el regreso a la tradicional reunión de verano de 40 días en Saratoga en 2027.

Esta medida busca honrar la historia y el formato clásico del meet de Saratoga, consolidando el calendario de carreras de Nueva York con estabilidad y grandes expectativas de futuro.