¡Nueva jornada de carrera! La NYRA anunció una cartelera adicional tras la suspensión de competencias

Suscríbete a nuestros canales

Los días jueves 30 y viernes 31 de octubre, fueron canceladas las jornadas hípicas en el hipódromo de Aqueduct, New York, dos de los cuatro últimos días del meeting fall de Belmont at the Big A. La suspensión se debió por condiciones meteorológicos que se presentaron para esos días con ráfagas de viento superiores a 65 km/h y hasta 5 cm de lluvia como consecuencia de la tormenta presentada durante la semana.

Por estos motivos, la New York Racing Association, Inc. (NYRA) anunció en su página web la adición de un día de carreras en vivo para el miércoles 12 de noviembre como parte de la temporada de otoño en el hipódromo de Aqueduct.

La Asociación de Criadores de Caballos Pura Sangre de Nueva York (NYTHA) y New York Thoroughbred Breeders, Inc. (NYTB) tras realizar la solicitud recibieron la aprobación formal de la Comisión de Juegos del Estado de Nueva York para realizar carreras en vivo el 12 de noviembre en Aqueduct.

Por tal motivo, las inscripciones para la cartelera del miércoles 12 de noviembre se recibirán el jueves 6 de noviembre.

De igual manera, el comunicado indica que la NYRA añadirá carreras adicionales a los programas durante todo noviembre para compensar la segunda jornada cancelada.

Es importante señalar, que el Meeting Fall de Aqueduct, comienza este jueves 6 de con una cartelera de nueve carreras, que incluye la reprogramada carrera Listed $150,000 Tempted en la Carrera 2 y la carrera Listed $150,000 Chelsey Flower en la Carrera 6. La primera carrera es a las 12:10 pm hora de Venezuela.