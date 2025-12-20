Noche histórica de Renato Núñez guia triunfo de Magallanes ante Cardenales

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes retomaron rápidamente la senda del triunfo, tras conseguir una importante victoria contra los Cardenales de Lara, guiados por un trío de cuadrangulares de Renato Núñez.

Los "Eléctricos" terminaron imponiéndose 11 carreras por 6 a los "Crepusculares" con una seguidilla de, al menos una anotada por inning, desde el quinto hasta el noveno episodio, para ponerse arriba en la serie particular 4-3 a falta de un compromiso.

Renato Núñez y su noche histórica:

Renato Núñez fue la figura ofensiva de los turcos con la primera jornada de tres vuelacercas en su carrera: uno en el segundo, uno en el quinto y otro en el octavo. De esa manera llegó a ocho en el presente torneo.

Aunado a eso, se convirtió en el primer pelotero en la historia de la "Nave Turca" con siete duelos de dos o más bambinazos e implantó la marca de más jonrones en dos temporadas consecutivas con 28, según el dato del estadístico Tony Flores.

¿Cómo quedaron los equipos?

Con esta victoria, los dirigidos por Yadier Molina escalaron a la sexta posición de la tabla, con balance de 25-26. Por su parte, los larenses se mantienen en el segundo lugar, pero ahora con balance de 27-25.