LVBP: ¿Cómo va la pelea por el título de bateo en la temporada 2025-2026?

A falta de muy pocas jornadas para que la temporada 2025-2026 de la LVBP culmine su fase de ronda regular, varios peloteros mantienen un altísimo rendimiento ofensivo. Ciertamente, el objetivo principal pasa por clasificar con sus respectivos equipos al Round Robin, pero tampoco querrán dejar de lado esos títulos individuales como el campeonato de bateo.

Un campeón bate con grandes números

Previo a la jornada de este viernes, cuatro peloteros resaltan entre los mejores bateadores de la liga con promedios superiores a los .350. Justamente, el que lidera dicha lista es Gorkys Hernández, un jugador que año tras año deja cifras de altísimo nivel y ahora lo está demostrando con Tigres de Aragua.

Números de Gorkys Hernández en la temporada 2025-2026 de la LVBP

51 juegos

192 turnos al bate

72 hits

7 dobles

3 triples

3 jonrones

.375 AVG

Quien le pisa los talones en esa lucha por el título de bateo es un antiguo compañero de equipo, y además capitán de Cardenales de Lara: Ildemaro Vargas. En su caso, cuenta con la leve ventaja de tener un juego menos en el calendario.

Números de Ildemaro Vargas en la temporada 2025-2026 de la LVBP

33 juegos

139 turnos al bate

51 hits

10 dobles

5 jonrones

.367 AVG

El podio lo cierra un joven que, muy seguramente, ganará el premio al Novato del Año, y no es otro que Jadher Areinamo. Sin embargo, hay que recordar que la organización de los Rays de Tampa Bay frenó su regreso con los Tiburones de La Guaira en esta recta final de campaña, por lo que sus números no sufrirán más modificaciones.

Números de Jadher Areinamo en la temporada 2025-2026 de la LVBP

36 juegos

143 turnos al bate

52 hits

6 dobles

1 triple

13 jonrones

.364 AVG

Por último, Wilfredo Tovar es otro de los nombres que pudiera conquistar ese título de bateo. El antesalista de los Leones del Caracas no ha parado de batear en toda la zafra, con el único detalle que eso no ha sido suficiente para que su equipo salga del sótano de la tabla.

Números de Wilfredo Tovar en la temporada 2025-2026 de la LVBP