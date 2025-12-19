LVBP: José "Cafecito" Martínez anuncia su retiro del beisbol profesional

Suscríbete a nuestros canales

Noticia de última hora en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, José Alberto Martínez, el popular "Cafecito", ha anunciado su retiro como jugador profesional, que se hará efectivo al finalizar la actual campaña de nuestra pelota.

El toletero se encuentra actualmente disputando su temporada número 16 en la LVBP, su cuarta con el uniforme de los Tigres de Aragua, sin embargo, ha decidido ponerle punto final a su exitosa trayectoria en el beisbol venezolano una vez que culmine la presente zafra.

Una carrera formidable

Hablar de José "Cafecito" Martínez es, sin duda alguna, hablar de un bateador profesional, que supo demostrar su calidad en cada una de las ligas en las que jugó. En Grandes Ligas jugó cinco campañas, en las que pudo dejar su huella, al batear para una sólida línea ofensiva de .289/.356/.447/.803, con 43 cuadrangulares y 182 carreras impulsadas. Además, vistió los uniformes de Cardenales de San Luis, Rays de Tampa Bay y Cachorros de Chicago.

"Cafecito" también pasó por México, en donde bateó para .325 en cuatro campañas, y por la Liga Mayor de Beisbol Profesional, en donde en par de campañas logró tener un average excelente de .335.

"Voy a vivir esta última temporada como merece vivirse, un cierre digno: con corazón, humildad, pasión y con la certeza de que lo di todo", reza parte del comunicado de José Martínez. Sin duda, un toletero histórico, que deja una marca imborrable en la LVBP.