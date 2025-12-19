LVBP: Bravos de Margarita es el primer clasificado al Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

Con un 29 victorias a falta de cinco compromisos por jugar, Bravos de Margarita de convirtió en el primer equipo clasificado al Round Robin en la presente temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Pese al revés de este jueves por la noche ante Tiburones de La Guaira, los últimos finalistas estarán en las semifinales de la pelota criolla.

Con una segunda mitad de la campaña donde tomaron en solitario al punta en la tabla de posiciones, los insulares dieron un golpe sobre de que van por su primer campeonato en la historia en el circuito invernal. Aunque perdieron en su encuentro más reciente, la caída de Navegantes de Magallanes ante Tigres de Aragua le dio la oportunidad de avanzar a la siguiente ronda.

De acuerdo con el analista Héctor Cordido a El Emergente, no hay forma de que otros cuatro equipos supere a Bravos con al menos 30 victorias, por lo que garantiza su presencia en el béisbol de enero, donde buscará repetir su proeza de clasificar nuevamente a la final. En la mañana de este viernes 19 de diciembre, la franquicia también anunció en sus redes sociales su cita en el venidero Todos contra todos de la LVBP.

Bravos clasifica al Round Robin

De la mano de Henry Blanco, último manager campeón en el béisbol venezolano, el equipo margariteño se ha mantenido como el más sólido en la vigente campaña. Además de su primer lugar por diferencia de dos juegos de su más cercano perseguidor (Cardenales de Lara), la novena es líder en defensa colectiva con un porcentaje de fildeo de .981 y segundo en pitcheo con efectividad de 4.49, siendo ambos apartados determinantes en el éxito en la ronda regular.

Asimismo, presentaciones ofensivas de Alexi Amarista, líder en hits entre los activos y doble en la 2025-26, Moisés Gómez y Wilson García, quienes han sonado 23 jonrones entre ambos han cruciales en el accionar de Margarita en la actual temporada. Asimismo, Osmer Morales (4) y Jorge García (4), que comandan la liga en victoria entre abridores, han tomado la batuta desde el morrito.