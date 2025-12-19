Centauros de Caracas campeón de la primera edición de la Copa Petare de futsal

Suscríbete a nuestros canales

El futsal venezolano tuvo una expansión este 2025 con la primera edición de la Copa Petare, torneo que fue ganado por el Centautos de Caracas tras imponer su dominio y golear a Piratas de La Guaira, por marcador de seis goles a dos. La gran final de la competición se realizó este jueves 18 de diciembre en el Coliseo de La Urbina, de la parroquia del estado Miranda mencionada.

El podio lo completó el quinteto de Bambi Futsal que derrotó a primera hora dos goles a uno a Club Deportivo Petare, que finalizó en el cuarto lugar de la primera edición de su torneo, recordemos que la final fue transmitida por Meridiano Televisión.

Piaratas de La Guaira llegó a la final con la misión de dar la campanada sobre el gran dominador del futsal venezolano, el conjunto del litoral abrió el marcador en las primeras de cambio con tanto de Elias Baladi. Pero el quinteto de Centauro no se desesperó e imediatamente acorraló a los "bucaneros" contra su arco, de ahí en adelante solo hubo un equipo en la duela.

La remontada que teminó en goleada, fue liderada por Jesús Viamonte con un doblete y Calos Vento con gol y asistencia, para que Centauro se proclamara campeón del torneo parroquial que contó con la participación de los quintetos de: Deportivo Candelero, Green Stik, Monagas Futsal y Tigres Futsal para completar a los ocho participantes.

Carlos Vento el mejor

En la ceremonia de premiación fue reconocido como el Jugador Mas Valioso (MVP) Carlos Vento, que además termió como el máximo goleador del torneo. Por su parte, José Villalobos, fue reconocido como el Mejor Portero del torneo