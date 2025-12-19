LVBP: Esto dijo Aldrem Corredor sobre Leones y la importante serie vs Águilas

Suscríbete a nuestros canales

En el transcurso de este mes, Aldrem Corredor ha sido el principal toletero en la ofensiva de los Leones del Caracas; sin incluir la jornada de este jueves el robusto bateador llevaba 3 cuadrangulares (2 en un partido), 3 dobles, 10 carreras empujadas así como 18 imparables en 47 turnos para promedio de .382.

Para el inicialista las mejoras han sido sustanciales, luego de cerrar octubre a la baja y experimentar varios contratiempos durante noviembre. Sobre este importante resurgir habló previo al inicio de la serie de dos compromisos de los melenudos en el nido de las Águilas del Zulia, donde dividir no haría algo a favor del equipo:

LVBP - Leones del Caracas - Beisbol

“No me había sentido tan bien en los meses anteriores a cómo me siento ahora”, atizó.

Aunque se le conoce como un hombre de pocas palabras, en esta ocasión las mismas fueron precisas; entre ellas se refirió sobre la importancia de su aporte ofensivo a Leones apuntando directo al Round Robin de la LVBP:

“Es una meta que nos pusimos todos, nos mantenemos unidos y vamos a dar lo mejor de cada uno. Para mí también es importante seguir apoyándolos, como ellos me han apoyado toda la temporada”.

Cierto que el chance matemático del Caracas para avanzar a la postemporada sigue ahí, pero el panorama luce complicado porque ya dependen de otros resultados, especialmente de los equipos inmediatos por encima de ellos.

En este sentido, Aldrem Steven habló sobre el modo de afrontar las últimas fechas, hizo énfasis sobre la importancia del mini carero que comenzó este jueves en Maracaibo:

Aldrem Corredor apunta a las Águilas del Zulia

“Venimos con la mente en salir a dar lo mejor de cada uno, a tratar de llevarnos los dos juegos, es lo más importante para nosotros en estos momentos, es lo que tenemos en mente”, agregó.

Acerca de la importancia de compartir con la generación de relevo en los felinos, además de los consagrados en MLB, como Salvador Pérez:

“Es un buen compañero, gracias a él creo que me he reforzado más en el bateo, así como la paciencia que he tenido en el home y los consejos que me dan todos los muchachos, creo es lo más importante que me ha apoyado este mes”, concluyó.

Estas declaraciones las ofreció a Bym Sport.