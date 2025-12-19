LVBP: Jackson Chourio confía en darle más vuelo a las Águilas con su aporte

Suscríbete a nuestros canales

Si bien faltan muy pocas jornadas para que la ronda regular de la temporada 2025-2026 de la LVBP baje su telón, algunos equipos todavía siguen sumando piezas de mucho valor a sus rosters. Justamente, en la noche de este jueves las Águilas del Zulia y el Estadio Luis Aparicio "El Grande" le han dado la bienvenido a uno de sus hijos pródigos: Jackson Chourio.

Y es que la llegada del grandeliga venezolano se dio en el momento más oportuno, ya que los rapaces están urgidos de un bate de calidad para poder meterse de lleno en los puestos con acceso directo al Round Robin. Recordemos que, previo a esta jornada, el equipo está empatado en el cuarto lugar con marca de 24-25.

Chourio ya es parte del nido

Las Águilas del Zulia miden fuerzas ante los Leones del Caracas, en lo que sin duda se trata de un compromiso en el que a ninguno de los dos le conviene perder. Previo a la voz de playball, Jackson Chourio atendió a los medios de prensa para hablar sobre varios temas de relevancia, como la importancia de su aporte al equipo.

"Voy a tratar de dar lo mejor de mi aquí con las Águilas, ayudarlos en lo que necesiten. Siempre con la fe que vamos a clasificar (…) Con respecto al permiso, voy a jugar de DH", comentó.

A su vez, otro de los puntos que no pasó desapercibido fue el reencuentro con su hermano Jaison Chourio, con quien volverá a compartir sobre un terreno de juego en la liga venezolana.

"Es un sueño estar aquí jugando con mi hermano. Es algo que no tiene precio. Sé la gran persona que es, el gran hermano que es, la verdad me pone muy contento. Le doy gracia a Dios por permitirme vivir este momento", apuntó.

Con la mira en el Clásico Mundial

A estas alturas, todo el enfoque de Jackson Chourio se posa sobre las Águilas del Zulia y la misión de clasificar al Round Robin. Sin embargo, todos estos días de acción en la LVBP también servirá para llegar con buen ritmo al Clásico Mundial de Beisbol, donde seguramente será uno de los jardineros de la Selección de Venezuela.

"Vestir la camiseta de Venezuela es un orgullo y una felicidad muy grande. Me pone muy contento que tendré la oportunidad de jugar el Clásico Mundial", finalizó.