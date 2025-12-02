Jackson Chourio reflexiona sobre su zafra 2025 en Brewers: "Somos un equipo unido"

Suscríbete a nuestros canales

Los Cerveceros de Milwaukee tuvieron una temporada muy positiva en el 2025, uno de los artífices de este éxito de los lupulosos es el zuliano Jackson Chourio. Con apenas 21 años de edad, se convirtió en la bujía ofensiva del equipo norteño, aunque su temporada no estuvo exenta de algunos contratiempos.

En el marco del Festival del Jonrón Pepsi 2025 en el que conectó 12 vuelacercas, Jackson Chourio conversó en el exclusiva con Meridiano sobre la clave del equipo de los Cerveceros en la zafra que acaba de finalizar, en la que cayeron ante los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Sin embargo, el joven maracucho asegura que fue la unión de la novena de Milwaukee, loque permitió que el equipo tuviera uno de los mejores récords en el viejo circuito y además les permitiera trascender en la postemporada. "Somos un equipo unido, que sabe hacer las pequeñas cosas. Sabemos que vamos a volver de la mejor manera", aseguró el patrullero.

Jackson Chourio volvió a Venezuela para el Festival del Jonrón Pepsi

Esta unión y el acompañamiento del equipo también le permitió atravesar un duro momento en plena temporada 2025. Algo que confiesa el propio Jackson Chourio, nunca le había ocurrido. En agosto de este mismo año, tuvo que parar su participación con los lupulosos para tratarse un problema en el tendón de la corva, zona delicada para cualquier pelotero que está en el máximo nivel de las Grandes Ligas. Aunque se perdió algunas semanas, esto no impidió que lograra la marca de 20 jonrones y 20 bases robadas en la zafra que ya concluyó.

Aunque logró superar su aquejado problema de salud de la mejor manera hacia el final de la temporada, volvió a acecharlo en los playoffs. Sin embargo, Chourio muestra su alegría por poder contribuir con el equipo en octubre. "Nunca me había pasado algo así, pero me mantuve enfocado en volver para ayudar a mi equipo en el momento que lo necesitaba", explicó Jackson Chourio para Meridiano. Y no es para menos su aporte, ya que conectó dos vuelacercas y remolcó ocho carreras en octubre para los Brewers. Sin duda, uno de los bates más peligrosos del equipo en estas instancias.

Y parece que cada vez que viene a Venezuela, su propio rendimiento en las Grandes Ligas se ve realzado por el trabajo que realiza con las Águilas del Zulia. El mismo zuliano aseguró que su paso por la LVBP, es clave en su trayectoria en la pelota. Aunque este año, no tiene fecha de debut con los rapaces, destacó que su trabajó en el país lo ayudó a lidiar con escenarios que enfrenta en Milwaukee. "Es muy importante venir a jugar acá (en la LVBP), aquí fue mi primera experiencia como profesional. Aquí aprendes a jugar y como lidiar con muchas situaciones de juego", sentenció.