Willson Contreras y su rol en San Luis: "Hay que lidiar con diferentes personalidades en el equipo"

Willson Contreras tuvo la oportunidad de encontrarse con los aficionados venezolanos tras participar en la vigesimotercera edición del Festival del Jonrón Pepsi. El pelotero venezolano también armó su espectáculo con 15 cuadrangulares, pese a quedar eliminado en la primera ronda de la competición.

El de Puerto Cabello tuvo una presentación notable con el madero en la pasada campaña de las Grandes Ligas, donde destacó entre los principales bates de Cardenales de San Luis. En su nueva faceta como primera base, el infielder habló en exclusiva para Meridiano sobre mentalidad y aporte en su rol como experimentado de la organización.

No es fácil porque hay que lidiar con diferentes tipos de mentalidad y personalidad dentro del equipo. Trato de ser muy especifico y neutral en las decisiones que hay que tomar, pero trato de ejemplo para ellos de las cosas que hay que hacer bien y jugar la pelota", dijo el inicialista de los Cardianls.

Willson Contreras con el objetivo de regresar a Postemporada en 2026

Pese a que dejó estadísticas interesantes en su reciente participación en Las Mayores, Contreras vio un año complicado colectivamente con la organización de Misuri, tomando en cuenta que no lograron acceder a los Playoffs.

Durante su desempeño en el Derby de cuadrangulares en Venezuela, el primera base expresó su deseo de mantenerse saludable para contribuir en el éxito del equipo de cara a la venidera campaña de las Grandes Ligas. En 2025, el carabobeño dejó average de .257, 20 vuelacercas, 80 remolcadas, 70 anotadas, 126 hits, .344 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .791 en 135 juegos.