MLB: Devin Williams cruza la ciudad: Por 51 millones y tres años salta de los Yankees a los Mets

Suscríbete a nuestros canales

El relevista derecho Devin Williams llevará su talento al otro lado de la ciudad de Nueva York. Este lunes se confirmó que el dos veces All-Star y ex cerrador de los Cerveceros ha llegado a un acuerdo con los New York Mets.

Según el periodista Will Sammon de The Athletic, el contrato de Williams está valorado en $51 millones garantizados por tres temporadas. El acuerdo, que se convierte en uno de los más destacados para un relevista en esta agencia libre, no incluye cláusulas de rescisión ni opciones de contrato.

Trayectoria y Rendimiento Reciente

Williams pasó las primeras seis temporadas de su carrera en Grandes Ligas con los Cerveceros de Milwaukee, donde se estableció como uno de los relevistas más dominantes del deporte, ganando el Novato del Año de la Liga Nacional.

La temporada pasada, el derecho lanzó para los Yankees de Nueva York, donde tuvo un inicio inestable que lo llevó a ser destituido del rol de cerrador en julio, tras registrar una alta efectividad de 5.01 en sus primeras 41.1 entradas.

Sin embargo, el jugador de 31 años demostró un importante repunte en la recta final:

Efectividad de 2.50 en los últimos dos meses de la temporada.

Registró 34 ponches en 18 entradas lanzadas.

Fue utilizado principalmente como preparador (o setup man ), sumando ocho holds .

Terminó la temporada regular sin permitir carreras en sus últimas nueve apariciones.

El Rol con los Mets: El Factor Díaz

La firma de Williams, quien tiene un valor anual promedio de $17 millones, representa una importante adquisición de seguridad para el bullpen de los Mets.

Williams es el candidato más probable para asumir el rol de cerrador titular, sirviendo como seguro en caso de que el relevista estrella Edwin Díaz no regrese. A pesar de la adquisición de Williams, una fuente confirmó a Anthony DiComo de MLB.com que los Mets siguen activamente interesados en renovar a Díaz, cuyo acuerdo se espera que ronde los $100 millones.

Segundo Movimiento Importante para Stearns

La llegada de Williams es el segundo movimiento significativo del invierno orquestado por David Stearns, en su intento por reestructurar un equipo que se quedó fuera de la postemporada en 2025. El mes pasado, Stearns sorprendió al cambiar al veterano jardinero Brandon Nimmo a los Rangers de Texas a cambio del segunda base Marcus Semien.

Williams es el tercer relevista destacado en firmar en esta agencia libre, siguiendo los pasos de: