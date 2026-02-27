Escucha el adelanto de la nueva canción de Shakira y Beéle

Suscríbete a nuestros canales

La escena musical latina está en plena ebullición tras la revelación de un adelanto de la próxima colaboración entre Shakira y Beéle, dos talentos barranquilleros que han decidido unir fuerzas nuevamente.

El fragmento de su canción compartido en redes sociales provocó una ola de expectativa entre sus fanáticos que incluso llegaron a asegurar que, sería la canción perfecta para el Mundial de Fútbol que inicia en junio de este año.

Así suena el tema de Shakira y Beéle

En la madrugada del 27 de febrero de 2026, los barranquilleros compartieron en sus perfiles oficiales un breve video promocional de poco más de 20 segundos en el que se escucha parte del ritmo caribeño de su nuevo proyecto musical.

El clip, que parece grabado en un estudio, dejó entrever un coro pegajoso y un ritmo bailable que muchos ya han empezado a identificar como “Que fluya”, aunque todavía no hay confirmación oficial del título completo.

Este adelanto llega tras varias semanas de pistas y rumores alimentados por publicaciones y apariciones conjuntas en redes, donde ambos artistas han sido vistos trabajando en Barranquilla, su ciudad natal.

Barranquilla como telón de fondo

La colaboración entre estos dos artistas no solo es musical, sino también visual. Ambos han escogido el emblemático Barrio Abajo de Barranquilla como escenario para la filmación del videoclip, integrando comparsas, conjuntos folclóricos y figuras tradicionales del Carnaval.

Durante las grabaciones, que también abarcaron locaciones como el Gran Malecón y el centro de eventos Puerta de Oro, el alcalde Alejandro Char visitó el set para destacar el impacto cultural del proyecto.

La expectativa generada por este adelanto no se limita solo a Colombia. En redes sociales, fans de todo el mundo han especulado sobre el potencial de la canción para convertirse en un éxito global e incluso una posible pieza oficial para eventos de gran magnitud.

Recordemos que, Shakira y Beéle ya trabajaron juntos previamente en la versión actual de “Hips Don’t Lie” que grabó la barranquillera con su paisano y el cantante británico, Ed Sheeran.