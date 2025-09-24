Shakira y Beéle aparecen juntos en un video

Suscríbete a nuestros canales

En las redes sociales corre un video de la estrella colombiana Shakira junto a su compatriota Brandon de Jesús López Orozco, mejor conocido como Beéle. En el clip ambos aparecen muy sonrientes y bailando en un estudio de grabación, lo que ha despertado la duda de internautas de alguna colaboración.

La nacida en Barranquilla, aparece luciendo increíble con un conjunto de jean, botas altas y cabello suelto. Mientras que Beéle, se ha mostrado con unas bermudas, gorra, lentes y enorme sonrisa, que refleja su gran emoción de estar con una de las artistas latinas más importantes en el mundo.

Baile y sabor de ambos

En el clip que se ha hecho viral en las plataformas digitales, ambos bailan la popular canción del Carnaval de Barranquilla “Currucuchu”, de la Niña Emilia, mostrando el orgullo que sienten por la tierra que los vio nacer y formarse como grandes de la música.

Hasta el momento ambos no han confirmado si se trata de un tema, que podría mezclar el estilo de ambos, ella con su característico pop latino. Mientras que él ofrece la música urbana, con populares temas que ha pegado como “Sobelove”, “Morena”, “Vagabundo”, “Loco”, entre otros.

“De Barranquilla para el mundo”, “Beéle y Shakira, los cantantes colombianos más posicionados Global”, “Beéle ya no llora ....factura”, son algunas de las opiniones en redes sociales.