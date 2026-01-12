Goal Oriented ganador del Malibú G1 en el opening day en Santa Anita Park es retirado a la cría

Suscríbete a nuestros canales

Al cierre de la jornada del domingo el Spendthrift Farm, anunció que Goal Oriented, hijo de Not This Time, ganador del Malibú S. (G1) en el opening day en Santa Anita Park, se ha retirado de las carreras y asumirá la crianza en Spendthrift Farm para la temporada de cría de 2026. Su cuota de introducción será de $30,000.

Goal Oriented, con su llegada al Spendthrift, pone en alerta a todos los criadores para su inspección hasta el martes 13 de enero, para conocer cuales serás las ofertas de montas para este hijo de Not This Time.

Goal Oriented será de alto valor para el Spendthrift Farm

En la cuenta X del Spendthrift Farm; el gerente general de este establecimiento de cría: indicó: “Estamos muy entusiasmados con Goal Oriented y su potencial como semental”, dijo Ned Toffey.

Goal Oriented, un yearling de Keeneland con un precio de $425,000 para septiembre, es hijo de Bizzy Caroline, ganadora de múltiples stakes de grado, media hermana de la campeona Lady Eli y descendiente del influyente semental Blushing Groom.

Entrenado por Bob Baffert, Goal Oriented se retira con tres victorias en siete presentaciones y con ganancias de $624,460 para sus propietarios: SF Racing LLC, Starlight Racing, Madaket Stables LLC, Stonestreet Stables LLC, Dianne Bashor, Determined Stables, Robert E. Masterson, Tom J. Ryan, Waves Edge Capital LLC y Catherine Donovan.