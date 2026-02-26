Exponen caso de control y abusos del actor de “Volver al Futuro”

Suscríbete a nuestros canales

El actor de “Volver al Futuro” que dio vida a George McFly, Crispin Glover enfrenta una demanda agresión, fraude, acoso y otros delitos por parte de una modelo británica, identificada como Jane Doe.

Según la denuncia, Doe presentó secuelas físicas y emocionales debido a las agresiones. El documento señala que el actor llevó de Europa a Estados Unidos, bajo falsa promesas de nuevas oportunidades en Hollywood.

Además, la modelo fue obligada a vender sus pertenencias para residenciarse en su residencia en Silver Lake, Los Ángeles. Sin embargo, al llegar estuvo aislada y sin apoyo familiar ni social. Crispin Glover habría presionado a su víctima para ser su pareja y trabajar sin pago.

El control de Crispin Glover sobre su víctima

La demanda también expone el control de Crispin Glover sobre Jane Doe, específica que “la obligó a convivir con él” y la sometió a “exigencias cada vez más extrañas e inapropiadas”.

Uno de los episodios de violencia se dio el 02 de marzo de 2024, cuando la británica manifestó sus deseos de ir a una mezquita, sin embargo, este le advirtió de dejarla en la calle si se atrevería a ir. Cuando regresó a la casa, se encontró sin poder entrar a la vivienda.

Al intentar recuperar a sus gatos, la modelo afirmó que el actor la agredió físicamente, causándole una herida visible en el cuello.

Crispin Glover lo niega todo

En un contacto con TMZ, Crispin Glover negó el testimonio y rechazó las declaraciones ofrecidas por Doe. “El señor Glover niega estas acusaciones infundadas de la manera más rotunda posible”, informó el portal.

“La realidad es que el 2 de marzo de 2024, el señor Glover fue víctima de una agresión grave e injustificada por parte de Jane Doe en su residencia de Los Ángeles”, aseguró el portavoz.