MLB: Max Scherzer vuelve a Toronto y tiene una cuenta pendiente en 2026

Max Scherzer vuelve a Azulejos de Toronto para la temporada 2026 de Grandes Ligas. A sus 41 reforzará una rotación que se ve sólida para afrontar un año de campeonato. El veterano no quiere terminar su carrera sin quitarse la espina del año pasado, cuando cayeron en Serie Mundial.

Scherzer ha decidido postergar el retiro para buscar el campeonato con Azulejos en 2026. El acuerdo, reportado por Jon Heyman, establece un salario base de 3 millones de dólares. Sin embargo, el contrato incluye bonos que de cumplir elevarían la cifra hasta los 13 millones de dólares.

La cuenta pendiente de Max nace tras la dolorosa derrota en el séptimo juego de la Serie Mundial 2025 ante Dodgers. A pesar de lanzar una joya de 4.1 entradas, el bullpen no sostuvo la ventaja. En esa línea, el tres veces ganador del Cy Young busca ahora su revancha personal.

¿Cómo encaja Max Scherzer en la rotación de Azulejos de Toronto para 2026?

Max Scherzer nuevamente en la rotación de Azulejos de Toronto responde a dos factores: primero será una pieza clave en el liderazgo del equipo, pero también su figura como mentor será importante para alivianar la presión de cara a una temporada de revancha para el club.

John Schneider tendrá que replantear su estrategia desde el montículo. El veterano puede estar perfilado como el sexto lanzador en la rotación. Un sistema que permitiría gestionar las cargas físicas de la temporada en un año donde aspiran a repetir la postemporada.

Acompañando a figuras como Dylan Cease y Kevin Gausman, 'Mad Max' asumirá la responsabilidad de mantener la competitividad cada seis días. Su contrato lleno de incentivos por innings lanzados confirma que Toronto espera verlo activo y no solo en un rol secundario.

Proyección de Max Scherzer con Azulejos de Toronto en 2026

Baseball-Reference es cauta a la hora de la proyección de Max Scherzer de cara al 2026. Está claro que no será un lanzador estelar para Azulejos de Toronto, pero tendrá bastante tiempo de juego para apoyar al equipo durante el año.

Proyección de Scherzer en 2026:

- 6-6, 4.54 efectividad, 1 salvado, 107.0 entradas, 104 hits, 54 carreras limpias, 19 jonrones, 34 boletos, 101 ponches, 1.29 WHIP