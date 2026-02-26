¿El nuevo "1" de la Vinotino? Portero venezolano brilla en la Copa Libertadores

Suscríbete a nuestros canales

El arranque de 2026 ha puesto bajo los reflectores a un nombre que reclama con actuaciones sólidas su lugar en la selección nacional, José Contreras.

Mientras la Vinotinto Absoluta atraviesa una nueva era bajo el mando de Oswaldo Vizcarrondo, el debate sobre la sucesión en la portería comienza a tomar fuerza.

Rafael Romo sigue siendo una pieza fundamental y una figura de respeto, pero la realidad cronológica no perdona. Con 36 años, el "santo" encara el tramo final de su carrera, y Vizcarrondo, conocedor de la importancia de la renovación defensiva, ya busca alternativas de peso para un cambio generacional ordenado.

Contreras brilla en la Copa Libertadores

A nivel de clubes, José Contreras está viviendo un momento dulce con el Barcelona SC. El guardameta de 31 años fue la figura indiscutible en la clasificación del conjunto ecuatoriano a la tercera ronda de la Copa Libertadores.

En el partido de vuelta atajó siete disparos directos, manteniendo su arco en cero durante los 90 minutos. Solo permitió goles durante la tanda de penales, mostrando una presencia física y mental imponente.

De hecho, en los tres partidos oficiales que van del año, solo ha encajado un gol (en el partido de ida).

La apuesta de Vizcarrondo

En los últimos amistosos de la Vinotinto, el seleccionador nacional ya le dio minutos para probar su capacidad de respuesta. En toda su carrera ha defendido la portería de Venezuela en apenas nueve ocasiones (la mayoría partidos no oficiales).

Con el gran inicio de año que está firmando en Ecuador, el ex Táchira se posiciona como el candidato principal para competir por la titularidad o, al menos, asegurar que la transición tras la era Romo sea lo más fluida posible.

Con la tercera fase de la Libertadores a la vuelta de la esquina, José Contreras tiene la oportunidad de oro para consolidarse. Si mantiene este estado de gracia, el arco de la Absoluta estará en buenas manos para el ciclo que lidera Vizcarrondo.