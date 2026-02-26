Horseshoe Indianapolis ofrece $4.95 millones en premios en su Premier Meet

Suscríbete a nuestros canales

El Premier Meet, de Horseshoe Indianapolis, prevé distribuir más de 4,95 millones de dólares en 47 carreras de caballos purasangre de primer nivel durante la próxima temporada de 123 días en Horseshoe Indianapolis.

Las carreras comienzan el martes 7 de abril, con el inicio del calendario con los Handicaps Brian Elmore de 55.000 dólares y Merrill C. Roberts de 55.000 dólares.

El Indiana Derby G3, con un premio de $300,000, y el Indiana Oaks G3, con un premio de $200,000, destacan en el programa de carreras de élite. Programado para el sábado 11 de julio, el programa vespertino incluirá ocho carreras de élite con premios que superan los $1.1 millones.

Cambio de fecha para Indiana Derby G3 y el Indiana Oaks G2, serán las más rentadas

El comunicado de Horseshoe Indianapolis, indica que el Indiana Derby G3, fue adelantada una semana, ya que su fecha tradicional era el 4 de julio, debido a una asistencia récord alcanzada la pasada temporada con más de 5000 personas, y una recaudación que superó los 9 millones de dólares, un récord para la pista.

Además del Indiana Derby Day, Horseshoe Indianapolis albergará el séptimo Indiana Champions Day anual el sábado 24 de octubre, con la participación de los mejores purasangres y cuartos de milla del estado. El programa de la tarde incluirá seis carreras de primera categoría de purasangres, seguidas de seis carreras de caballos cuartos de milla con premios superiores a $1.1 millones.

El día más lucrativo de las carreras de césped en Indiana ha sido modificado. La Cleopatra (BT), con $150,000, será ahora la carrera destacada el miércoles 13 de mayo durante el Día del César. Se le unirán dos nuevos handicaps: el Onesmoothoperator, con $55,000, y el Corningstone, con $55,000, que llevan el nombre de los dos caballos más lucrativos de Indiana en la historia del estado.

En total, el calendario de pura sangre incluye dos Graded Stakes, cinco carreras Black Type y dos eventos Listed. De las 47 carreras del calendario principal, 38 están reservadas para caballos criados o engendrados en Indiana, lo que demuestra el rico programa de cría basado en incentivos del estado.