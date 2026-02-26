Frenkie De Jong se lesiona y el Barcelona lo pierde en el peor momento de la temporada

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona todavía no termina de recuperar a Pedri y ahora tendrá que lidiar con la baja de otro jugador clave, pues Frenkie De Jong se lesionó a mitad del último entrenamiento de los culés y los presagios no son buenos para el equipo que dirige Hansi Flick.

Los culés se quedarán sin uno de sus capitanes en el momento crucial de la temporada. Se ha sabido que estará en torno a un mes de baja debido a una nueva lesión muscular que le ha imposibilitado terminar el entrenamiento de este jueves, teniendo que abandonar la sesión antes de que termine.

Flick pierde a otro mediocampista

Los servicios médicos del club han confirmado que se trata de una rotura fibrilar, una dolencia que le mantendría alejado del terreno de juego entre tres y cuatro semanas.

Este contratiempo llega en el peor momento posible, justo cuando el calendario se aprieta y Flick empezaba a consolidar su esquema en el centro del campo.

Durante este mes de baja, el neerlandés se perdería compromisos vitales en LaLiga, Copa del Rey y en las fases eliminatorias de la UEFA Champions League.

Alternativas en el banquillo

Ante este panorama, el técnico alemán tendrá que buscar soluciones creativas. Es probable que veamos un mayor protagonismo de Marc Casadó, Marc Bernal o incluso el retraso de Dani Olmo para asumir labores de creación desde la base, aunque ninguna opción ofrece la misma capacidad de conducción que Frenkie.

El objetivo del cuerpo médico es que el "21" pueda reincorporarse para el tramo final del campeonato, pero dada su importancia y el historial de recaídas, la consigna en el vestuario es clara, no se tomará ningún riesgo.

Desde España, el Diario AS informa que De Jong podría estar de baja en torno a 3-4 semanas, lo que lo dejaría fuera de batalla para la vuelta de semifinales de Copa del Rey, los octavos de final de la Champions League y un puñado de partidos de la liga española en la que el Barcelona comanda la clasificación con apenas un punto de ventaja sobre el Real Madrid.