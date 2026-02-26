Raúl Asencio calma al Real Madrid tras fuerte choque: "Ha sido un susto"

Suscríbete a nuestros canales

Además del partido de vuelta en general que paralizó a miles de fanáticos del Real Madrid, quienes esperaban el boleto a los octavos de final después de vencer en la ida como visitante en la UEFA Champions League, Raúl Asencio fue protagonista para que se detuvieran las acciones sobre el final del desafío tras una peligrosa jugada con su compañero, Eduardo Camavinga.

Un choque en la disputa de un balón aéreo entre ambos jugadores provocó que el español tuviera que abandonar el terreno de juego en camilla y con collarín en la recta final del encuentro frente al Benfica. El central sufrió un fuerte golpe que obligó a su traslado a un hospital para someterse a las pruebas pertinentes y determinar el alcance exacto de la lesión.

Tras el partido, Álvaro Arbeloa lanzó un mensaje tranquilizador sobre el estado del jugador. El técnico del Real Madrid aseguró que se trataba de un problema en el cuello y que, en principio, no parecía revestir gravedad, rebajando así la preocupación generada por la aparatosa acción.

Raúl Asencio tranquiliza al madridismo

Horas más tarde, el propio Asencio utilizó sus redes sociales para confirmar que todo había quedado en un susto y agradecer las muestras de apoyo recibidas. Además, celebró la clasificación del Real Madrid a los octavos de final de la UEFA Champions League, mostrando optimismo de cara a la siguiente ronda.

¡Gracias por todos los mensajes de ánimo! Ha sido solo un susto. Vamos a por la siguiente ronda. ¡HALA MADRID!", escribió en su cuenta de Instagram.

Pese al fuerte impacto con el francés, el dirigente Álvaro Arbeloa fue el primero en llamar a la calma en la rueda de post partido, asegurando que no parecía grave y que solo se trataba de una dolencia en el cuello. Asencio fue determinante para que los merengues vencieran a los portugueses en el Santiago Bernabéu y acceder a los octavos de final en la presente temporada de la 'Orejona'.